Metresi 300 liraya yılan yakalıyor
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 'yılan avcısı' olarak bilenen İsmail Kara (48), evlere giren yılanları eliyle yakalıyor. Yılan yakalama işini kendine gelir kapısı yapan Kara, "Yılanın metresini 300 TL'den yakalayıp, insanları büyük bir dertten kurtarıyorum" dedi.
TALEP FAZLA OLUNCA PARAYLA YAKALAMAYA BAŞLADI
Kayseri'de havaların ısınmasıyla birlikte birçok bölgede uzunluğu 1 ile 3 metre arasında yılan görülmeye başladı. Dün de Sarıoğlan ilçesi Güzelyazı Mahallesi’nde Mustafa Sayit'e ait evin bahçesine yılan girdi. Paniğe kapılan Sayit, yılanı çıkarmak için ilçede 'yılan avcısı' olarak bilinen İsmail Kara'dan yardım istedi. Kara, bahçeye gelerek paniğe neden olan yılanı elleri ile yakalayarak, ilçe dışında doğaya bıraktı.
'Yılan avcısı' Kara, "Ömrüm dağlık alanlarda geçti. Yılanların türünü adım gibi biliyorum. Talep fazla olunca yılanı para karşılığı yakalıyorum. Yılanı metresini 300 TL'den yakalayıp, insanları büyük bir dertten kurtarıyorum. Hatta Sarıoğlan dışından yakın il ve ilçelere de çağırıyorlar. Hayvanlar sevildiğini anlayınca insanlara zarar vermez ama bölgedeki bazı yılanlar zehirli olabiliyor" diye konuştu.
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