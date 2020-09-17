Metro istasyonunda dehşete düşüren olay
İstanbul Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda bir kişi metro yoluna düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen 26 yaşındaki Iraklı Zeynel Abidin A. hayatını kaybetti.
Yenikapı - Hacıosman metro hattının Şişli istasyonunda 26 yaşındaki Iraklı Zeynel Abidin A. raylara atladı.Şişli ve Gayrettepe istasyonları seferlere kapatıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Raylara düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Metro kullanan vatman ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan Zeynel Abidin A.'nın (26) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi..
İBB Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Osmanbey-Levent istasyonları arasında hizmet verilememektedir. Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapatılmıştır." denildi.
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