Metro seferlerine ‘Gezi’ düzenlemesi!
İstanbul Valiliği'nin kararıyla Taksim, Şişhane metro durakları ve Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16.00'dan sonra kapatılacak.
İstanbul Valiliği'nin kararıyla Taksim, Şişhane metro durakları ve Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16.00'dan sonra kapatılacak.
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16:00 itibariyle yolcu alımına kapatılacaktır."
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