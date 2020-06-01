Metro seferlerine ‘Gezi’ düzenlemesi!

01 Haziran 2020 Pazartesi, 14:02

İstanbul Valiliği'nin kararıyla Taksim, Şişhane metro durakları ve Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16.00'dan sonra kapatılacak.

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16:00 itibariyle yolcu alımına kapatılacaktır."