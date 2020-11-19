Metrobüste cinsel saldırı davasında karar açıklandı
İstanbul Avcılar'da metrobüste N.C., adlı kadına, cinsel saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık F.Ö. hakkında 6 yıl hapis cezası verildi.
Avcılar yönüne giden metrobüste 23 Nisan 2019 tarihinde bir kadını taciz eden tutuksuz sanık Fatih Özdemir hakkında 6 yıl hapis cezası verildi.
Sanık Fatih Özdemir ile ilgili davaya bugün Küçükçekmece 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Savcı, Adli Tıp Kurumu (ATK) Biyoloji İhtisas Dairesi raporunda sanıktan elde edilen iç çamaşırı ve pantolonunda görülen sperm örneklerinin görüldüğü ve DNA profiliyle uyumlu olduğunun belirtildiğini ifade ederek, sanığın Neşe Can'a ‘cinsel saldırı’ suçundan 2-5 yıl hapis ile cezalandırılmasını, hakaret suçundan ise beraatini istedi. Mahkeme heyeti verdiği kararda, hakaret suçunun işlenmediğini ancak, sanığın cinsel saldırı suçunun sabit olduğunu bildirerek, 6 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, kararı verirken hiçbir indirim yapılmadığını bildirdi.
Kararın açıklanmasından sonra kadınlar Küçükçekmece Adliyesi önünde açıklama yaptı. Can, kendisini yalnız hissetmediğini, bundan sonra benzer cinsel saldırıya maruz bırakılan kadınların yanında olacağını söyledi. Avukat Gökhan Soysal da kararın en üst tavandan verildiğini ancak, suçun metrobüs gibi toplu taşıma aracında işlendiği için yetersiz olduğunu bu nedenle İstinaf Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi. Soysal, şu anda bile mağdurların toplu taşıma araçlarında cinsel saldırı ile karşı karşıya kalabildiğini bu nedenle cezaların caydırıcı olması gerektiğini ekledi.
Sanığın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak karar kesinleşinceye kadar tutuklanmasına gerek olmadığı ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
Cinsel saldırı, 23 Nisan’da Avcılar yönünde giden metrobüste yaşandı. Araçta oturan kadın, yanına gelen Fatih Özdemir’den rahatsız oldu ve araya çantasını koydu. Temasın bilinçli olduğunu fark eden kadın, çantasını kaldırınca şahsın fermuarının açık olduğunu ve pantolonunun ıslandığını gördü. Kadının tepki göstermesi üzerine Özdemir, araçtakilerin yardımıyla metrobüsten çıkarıldı.
Araçtan çıkarılan saldırganı videoya alan kadın “Bir saattir seni tutmaya çalışıyorum. Diyorum ki metrobüs kalabalık diyedir. Dönüyorum, fermuarını açmışsın, üzerime boşalmışsın” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kadın, daha sonra “Rahat rahat metrobüslerde hiçbir kadını taciz edemeyecekler. Ben susmayacağım, sen utanacaksın, sen utanacaksın” ifadelerini kullandı.
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