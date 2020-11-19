Metrodaki yoğunluk dikkat çekti: "Hükümet insanlara 'evinizde kalın' derken çalışmak zorunda olan emekçileri düşünmüyor"
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa metrosundaki yoğunluğun fotoğrafını paylaşarak, "Hükümet insanlara 'evinizde kalın' derken çalışmak zorunda olan emekçileri düşünmüyor. İnsanlar evlerine ekmek götürme derdinde, bir çoğu işyeri yolunda. Sosyal mesafe böyle mi korunacak?" dedi.
Ülkenin birçok ilinde toplu taşımalardaki yoğunluk dikkat çekiyor. Hükümet, insanların evde kalmasını isterken, çalışmak zorunda kalan yurttaşlar pandemi döneminde geçimini sağlamak için iş yerlerine gitmek zorunda kalıyor. Toplumun büyük bir bölümü iş yerlerine toplu taşıma araçlarını kullanarak gitmek zorunda kaldığı için de ulaşımdaki yoğunluk azalmıyor. O yoğunluklardan biri de Bursa'da görüntülendi.
CHP'li Orhan Sarıbal, Bursa metrosundaki yoğunluğun fotoğrafını paylaşarak, yurttaşların salgın döneminde çalışmak zorunda bırakıldığının altını çizdi.
"Hükümet insanlara 'evinizde kalın' derken çalışmak zorunda olan emekçileri düşünmüyor" diyerek pandemi politikalarını eleştiren Sarıbal, "İnsanlar evlerine ekmek götürme derdinde, bir çoğu işyeri yolunda. Önlem böyle mi alınacak? Sosyal mesafe böyle mi korunacak?" diye sordu.
İŞTE O FOTOĞRAF:
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