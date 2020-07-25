MetroPOLL: AKP seçmeninin yüzde 49.7'si İstanbul Sözleşmesi'ne 'devam' dedi

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 11:58

MetroPOLL Araştırma, “İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen, “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” ile ilgili araştırma yaptı.

Araştırma sonucuna göre, halkın yüzde 63.6'sı hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini onaylamadığını söyledi. Yüzde 17.0 "evet sözleşmeden çekilmeyi onaylıyorum" derken yüzde 19.4'ü "fikrim yok" yanıtını verdi.

AKP SEÇMENİ DE KARŞI

MetroPOLL yanıtların 24 Haziran 2018 Milletvekili seçimlerinde oy verilen partiye göre dağılımlarını da paylaştı.

Buna göre, çekilmeyi onaylıyorum diyen kesimin yüzde 25.7'sini AKP, 7.6'sını CHP, 27.3'ünü MHP, 18.2'sini HDP, 3.5'ini İYİ Parti seçmeni oluşturuyor.

Anket, AKP seçmeninin de sözleşmeden çekilmeyi onaylamadığını gösteriyor. Sözleşmeye ilişkin fikir beyan eden AKP seçmeninin yüzde 49.7'si onaylamıyorum dedi. Yüzde 24.6'sı ise fikrim yok dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

“İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen, “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacı taşır.

İstanbul Sözleşmesi uluslararası hukukta, şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin ve kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın bir sonucu olduğunun vurgulandığı ilk Sözleşmedir.

İstanbul Sözleşmesi fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal şiddet her tür şiddetle mücadele konusunda “Önleme, Koruma, Kovuşturma ve Destek Politikalarından” oluşan dört temel yaklaşım içerir.

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan “Kadına Yönelik Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Sözleşme” Konseyin 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da yapılan bir toplantısında imzaya açılmıştır. Bu nedenle uluslararası hukukta İstanbul Sözleşmesi olarak anılmaktadır.



