Metropoll anketi ortaya koydu! İşte aşı karşıtlarının partiler içerisindeki oranı
Metropoll Araştırma'nın, "Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2021: Aşı Karşıtlarının Partiler İçerisindeki Oranı" anketinde şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Metropoll Araştırma şirketi, sosyal medya hesabından, "Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2021: Aşı Karşıtlarının Partiler İçerisindeki Oranı" anketini paylaştı.
Ankete göre, HDP seçmeni olduğunu belirten katılımcılar; yüzde 36,5 oranla en yüksek 'aşı karşıtı' siyasi parti seçmeni olurken yüzde 9,5 ile MHP en düşük 'aşı karşıtı' siyasi parti seçmeni olduğu belirtildi.
METROPOLL'ÜN PAYLAŞTIĞI ANKETİN SONUÇLARI
AKP: Yüzde 14,0
CHP: Yüzde 16,7
İYİ Parti: Yüzde 16,9
HDP: Yüzde 36,5
MHP: Yüzde 9,5
Kararsız/Protesto oy/Cevap yok: Yüzde 21,3
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