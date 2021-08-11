Metropoll anketi ortaya koydu! İşte aşı karşıtlarının partiler içerisindeki oranı

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 14:41

Metropoll Araştırma şirketi, sosyal medya hesabından, "Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2021: Aşı Karşıtlarının Partiler İçerisindeki Oranı" anketini paylaştı.

Ankete göre, HDP seçmeni olduğunu belirten katılımcılar; yüzde 36,5 oranla en yüksek 'aşı karşıtı' siyasi parti seçmeni olurken yüzde 9,5 ile MHP en düşük 'aşı karşıtı' siyasi parti seçmeni olduğu belirtildi.

METROPOLL'ÜN PAYLAŞTIĞI ANKETİN SONUÇLARI

AKP: Yüzde 14,0

CHP: Yüzde 16,7

İYİ Parti: Yüzde 16,9

HDP: Yüzde 36,5

MHP: Yüzde 9,5

Kararsız/Protesto oy/Cevap yok: Yüzde 21,3



