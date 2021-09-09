Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Sencar'dan 'baraj' yorumu
AKP ve MHP'nin seçim barajının yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirilmesi üzerinde anlaşmaya varmasının ardından MetroPOLL Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar konuya ilişkin "barajın 7’ye indirilme kararı bana ittifak uygulamasının kaldırılacağını düşündürüyor." yorumunda bulundu.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) yeni yasama yılında Meclis'e sunmayı planladığı Seçim ve Siyasi Partiler Yasası değişikliği kapsamında, seçim barajının yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirilmesi üzerinde anlaşmaya varmasına ilişkin MetroPOLL Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir yorumda bulundu.
Sencar konuya ilişkin paylaşımında "Seçim kanunu değişiklik teklifinde neler olacağını takip edemedim, bilmiyorum ancak barajın 7’ye indirilme kararı bana ittifak uygulamasının kaldırılacağını düşündürüyor. Çünkü ittifak uygulaması önceki seçimde iktidarın aleyhine oldu." ifadelerini kullandı.
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