Metropoll Araştırma'nın son anketinde çarpıcı sonuçlar

03 Nisan 2021 Cumartesi, 15:31

Metropoll’ün 28 ilde toplam bin 637 kişi ile gerçekleştirdiği Türkiye’nin Nabzı Mart Ayı araştırmasına göre, seçmenin yüzde 47’si markette-pazarda gördüğü gıda fiyatları enflasyonunun yüzde 40 ve üzerinde olduğunu söylüyor. AKP’li seçmenin yüzde 33.9’u gıda enflasyonunun yüzde 40’ın üzerinde olduğunu düşünüyor.

CHP’lilerin yüzde 61,9’i; İyi Partililerin de yüzde 65,7’si gıda enflasyonunu yüzde 40’ın üzerinde hissettiğini söylüyor.

GEZİ PARKI'NIN İBB'DEN ALINMASINI ONAYLAMAYANLARIN ORANI YÜZDE 49,7

Öte yandan Metropoll’ün aynı anketindeki “İstanbul Taksim’deki Gezi Parkı’nın İBB’den alınıp vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrini onaylıyor musunuz?” sorusuna vatandaşların yüzde 49,7’si “Hayır onaylamıyorum”; yüzde 27,3’ü “Evet onaylıyorum” şeklinde yanıt verdi. Fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 23.

Hayır onaylamıyorum diyen AKP’li seçmen sayısı yüzde 23,1 iken, CHP2li seçmen sayısı yüzde 80,8 oldu.

Diğer partililerin oylaması şöyle: