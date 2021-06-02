MetroPOLL'den son anket: Dikkat çeken Millet İttifakı detayı

02 Haziran 2021 Çarşamba, 23:59

MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı Mayıs 2021' araştırmasında, katılımcılara "Hangi ittifaka daha yakınsınız? AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı mı? CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı mı?" sorusunu yöneltti.

Sencar, yaptıkları bu son anketi, "Son bir ayda Millet İttifakı güç kazanmış görünüyor" notuyla paylaştı.

İKİ İTTİFAK ARASINDAKİ FARK 4.6

MetroPOLL anketinde, seçmenin yüzde 43'ü Millet İttifakı'na, diğer yüzde 38'lik kesim ise Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu belirtirken; ikisine de yakın olmayıp Millet İttifakı'nı tercih ederim diyen yüzde 5'lik ve ikisine de yakın olmayıp Cumhur İttifakı'nı seçerim diyen yüzde 2'lik kesimler bulunmakta.

Sencar'ın paylaştığı tabloya göre; Nisan'dan Mayıs'a Millet İttifakı 1.9 puan artarken, Cumhur İttifakı 2.7 gerilemiş bulunuyor. Öte yandan iki ittifak arasındaki fark 4.6 puan daha açılmış gözüküyor.

