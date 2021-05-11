MetroPOLL'den son anket! 'Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi ve işsizlik'

11 Mayıs 2021 Salı, 18:26

Metropoll Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Twitter'dan yaptıkları son anketi kamuoyuyla paylaştı. Araştırmaya katılanların yüzde 38,1’i ülkenin en önemli sorunu olarak ekonomiyi gösterirken yüzde 23,4 işsizlik/istihdam yanıtını verdi. İki yanıtın toplam oranı ise yüzde 61,5’i buldu.

OCAK 2020’DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Ülkenin en önemli sorunu olarak işsizliği görenlerin oranının, Ocak 2020’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşması dikkat çekti. Ekonomi ve işsizliği, yüzde 10,8’le koronavirüs salgını takip etti. Koronavirüs salgınının oranı Nisan 2020’de yüzde 39,3, Mayıs 2020’de ise yüzde 26’ydı.

Yurttaşlar, yüzde 6,2 oranında da Türkiye’nin en önemli sorununun hükümetin başarısız politikaları olduğunu belirtti. Ocak 2020’da yüzde 3 olan bu oran, o tarihten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

EĞİTİM - TERÖR - DIŞ GÜÇLER

Eğitim yüzde 3,8’de kalırken, ‘terör’ ise yalnızca yüzde 0,7’de kaldı. ‘Terör’ Ocak 2020’de yüzde 4,7 oranında en önemli sorun olarak görülüyordu. ‘Dış güçlerin’ Türkiye’nin en önemli sorunu olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 1,1.