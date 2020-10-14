MetroPOLL'den son anket: Partilerin oy oranları değişti!

14 Ekim 2020 Çarşamba, 07:26

Erken seçim tartışmaları devam ederken MetroPOLL, 'Türkiye'nin Nabzı Eylül 2020' anketinin sonuçlarını paylaştı.

“Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği ankete göre, AKP’nin oy oranı yüzde 32.3. CHP'nin oy oranı yüzde 17,7 olurken, İYİ Parti yüzde 8.8, HDP yüzde 8.1, MHP ise yüzde 7.3 olarak kaydedildi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi yüzde 0,7 oy alırken, Ali Babacan'ın kurduğu DEVA partisinin oy oranı yüzde 1.

"KARARSIZIM" DİYENLER 3. PARTİ OLDU

Ankete göre 'Kararsızım' diyen seçmenlerin oranı yüzde 11.2 olarak açıklandı. Bununla birlikte ankete katılanların yüzde 6.9'ü protesto oy kullanacağını açıklarken, katılımcıların yüzde 4.2'si yanıt vermemeyi seçti.

EN ÇOK OY KAZANAN İYİ PARTİ OLDU

Daha önce yaptığı araştırmalarla karşılaştırmalı bir tabloyu da paylaşan MetroPOLL'ün aktardığı verilere göre, Eylül ayında en çok oy kaybeden parti CHP olurken, en çok oy kazanan parti ise İYİ Parti.

Ağustosta CHP'nin oyu yüzde 21,2 olarak görülürken, Eylül ayında yüzde 17,7'ye düştü. AK Parti ise yüzde 31.3'lük oy oranından yüzde 32.3'e yükseldi.

Araştırmaya göre, protesto oylarında ve kararsızlarda da artış yaşandı. Ağustos'ta katılımcıların yüzde 11,2'si 'Kararsızım' derken, temmuz ayında da aynı oran ölçüldü. Protesto oylarında ise bir önceki aya göre yüzde 0.2'lik bir düşüş yaşandı.