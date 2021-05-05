MetroPOLL'den son anket! AKP hükümetine seçmeninden kötü haber
MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, 'Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021' araştırmasını, "Dindar, milliyetçi seçmenlerin tavrı ilginç değil mi?" notuyla paylaştı.
MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021' araştırmasında, katılımcılara "Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik politikasına hükümetin gerekli tepkiyi gösterdiğini düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.
Son günlerde art arda yayımladıkları anketlerle dikkat çeken MetroPOLL Araştırma'nın Başkanı Özer Sencar, yaptıkları son anketi, "Dindar, milliyetçi seçmenlerin tavrı ilginç değil mi?" notuyla paylaştı.
GEREKLİ TEPKİ GÖSTERMEDİĞİNİ DÜŞÜNENLERİN ORANI
MetroPOLL anketinde, "Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik politikasına karşılık hükümetin gerekli tepkiyi gösterdiğini düşünenler halkın yüzde 23'ü olup bu duruma gerekli tepki göstermediğini düşünenlerin oranı yüzde 53'tür." tespitine yer verildi.
En dikkat çeken veri ise AKP seçmeninde olduğu görüldü. Zira, hükümetin "Gerekli tepkiyi gösterdiğini düşünmüyorum" diyen AKP seçmeni oranı yüzde 37 olarak çıktı.
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