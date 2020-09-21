MetroPOLL'ün anketine göre yüzde 7.1'lik kesim seçimi protesto edecek

21 Eylül 2020 Pazartesi, 01:15

MetroPOLL Araştırma yapmış olduğu son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Şirketin kurucusu ve CEO’su Özer Sencar’ın Twitter’dan ankette vatandaşlara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Kararsızlar dağıtılmadan elde edilen sonuca göre; ankete katılanların yüzde 31,3’ü tercihini AKP’den yana kullanırken, CHP’ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 21,2 olarak belirlendi. İşte seçim anketinde partilerin oy oranı;

AKP 31,3

CHP 21,2

HDP 7,6

İYİ Parti 7,6

MHP 7,5

Saadet Partisi 1,4

DEVA Partisi 0,8

Gelecek Partisi 0,7

SEÇİMİN KADERİNİ YÜZDE 18’LİK KESİM BELİRLEYECEK

Ankette kararsızların oranı yüzde 11,2 olarak açıklanırken “Protesto oy kullanacağım” diyenlerin oranı yüzde 7,1 oranında oldu.

Cevap vermeyenlerin sayısı ise 2,5 olarak paylaşıldı.

ÜNAL, “42-44 BANDINDAYIZ” DEMİŞTİ

Öte yandan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, geçtiğimiz günlerde yaptırmış oldukları son anketin sonucu paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ar-Ge Başkanlığımız düzenli olarak anket yaptırıyor. AK Parti’nin oy oranı hiç yüzde 42-44 bandının altına düşmedi. Cumhur İttifakı’nın oy oranı ve Cumhurbaşkanımızın oy oranı yüzde 52’nin altına hiç düşmedi.”