MetroPOLL'ün son anketi açıklandı: AKP ve MHP'nin oylarında düşüş sürüyor!

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 16:18

MetroPOLL Araştırma "Türkiye'nin Nabzı Haziran 2020: Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonucunu açıkladı. Ankete göre, AKP ve MHP'nin oy oranındaki düşüş sürüyor.

AKP VE MHP DÜŞÜŞTE

Anket sonucuna göe, AKP'nin şubat ayında 33,9 olan oy oranı, martta 33,7'ye, nisanda 32,8'e, mayısta 30,7'ye ve son olarak haziran ayında 30,3'e düştü.

Ankette MHP'nin de oy oranı düşüş gösterdi. MHP'nin mayıs ayında 7,3 olan oy oranı, haziran ayında 6, 2'ye düştü.

CHP VE HDP YÜKSELİŞTE

Ankete göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oy oranında yükseliş var.

CHP'nin mart ayında 17,7 olan oy oranı, nisan ve mayısta 19,0 ve 21,7'ye ulaştı, haziran ayında ise bu oran yüzde 24'e yükseldi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) de mayıs ayına göre oyunu yükseltti. HDP'nin mayıs ayından 8,4 olan oy oranı, haziranda 8,9'a yükseldi.

DEVA VE GELECEK DE OYLARINI YÜKSELTTİ

Yeni partiler DEVA ve Gelecek ise oylarını yükseltti. DEVA Partisi haziran ayında 1,9 oy oranına ulaşırken, Gelecek Partisi'nin oy oranı 1,4 oldu. İki partinin mayıs ayındaki oy oranı 1,3'tü.

KARARSIZLARIN OYU DA ARTTI

Ankete göre, 'Kararsızım' diyenlerin oranı da arttı. Mayısta 7,7 olan kararsızlar haziranda 9,2 oldu.