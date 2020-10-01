Mevduatta stopajın 10 puan düşmesi mudiye ne kadar yansıdı?

01 Ekim 2020 Perşembe, 12:40

Mevduat faizlerinden alınan stopaj oranlarının düşürülmesinin ardından gözler mevduat piyasasındaki hareketliğe çevrildi. Bilindiği gibi dün, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 6 aya kadar (6 ay dahil) olan vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 5’e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olan vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0’a çekilmişti. Düzenleyici otoriteden gelen ve TL'nin cazibesinin arttırılması amacı ile atılan bu adımın ardından tasarruflarını TL'de değerlendiren mudilerin gelirlerinde de hatırı sayılır bir artış söz konusu oldu.

Bloomberg HT'den Sefer Yüksel'in görüştüğü üst düzey banka yöneticilerinden aldığı bilgilere göre, bazı bankaların yaptığı faiz güncellemesi nedeniyle stopajda yapılan bu indirim tamamı mudilere yansımadı. Piyasada bazı bankaların, mevduat faiz oranlarını 0.25-0.30 puan arasında düşürdüğü öğrenildi. Hal böyle olunca da mudilerin vergi düşüşünden elde edeceği kazancın bir kısmı bankaya kalmış olacak.

BAZI BANKALAR MEVDUAT FAİZİNİ 0.25 PAUN DÜŞÜRDÜ

Olayı bir örnek üzerinden açıklayacak olursak, dünkü karar öncesi tasarrufunu yüzde 12 ile aylık mevduata yatıran bir tasarruf sahibi vade sonuna yüzde 15 stopaj kesintisinin ardından yüzde 10.20 net faiz geliri elde ediyordu. Aynı vadede stopajın yüzde 5'e düşmesinin ardından vade sonunda net geliri yüzde 11.40'a yükselmiş oldu. Bir başka ifade ile stopaj indirimiyle tasarruf sahibinin kazancı 1.20 puan arttı. Ancak piyasada bazı bankaların kararın ardından mevduat faizlerinde 0.25-0.30 puan indirime gitmesi stopaj indiriminin tamamının tasarruf sahibine gitmesini engellerken, bir kısmının bankaya kalmasını sağladı. Bankaların üç gün öncesine göre maliyetlerinde bir değişiklik olmadığını ifade eden bankacılar, faizi düşüren bankaların, stopaj indiriminin tamamını mudiye yansıtmadığını ifade ediyor. Bankacılar, önümüzdeki günlerde diğer bankaların da piyasayı izleyip, benzer indirime gidebileceğini belirtiyor.

Kaynaklar, bankaların mevduat faizinde yaptığı 0.25-0.30'luk indirimin tasarruf sahiplerinin mevduata dönme eğilimini majör bir şekilde etkilemeyeceğini, ancak kısmi bir etkilenme olabileceğini ifade ediyor. Öte yandan kaynaklar, bankaların mevduattaki söz konusu maliyet düşüşünü kredi tarafına yansıtabileceğini sözlerine ekledi.