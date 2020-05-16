Mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, mevlide katılan 9'u çocuk 37 kişi koronavirüse yakalandı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 10 gün önce katıldığı mevlitten sonra rahatsızlanıp hastaneye başvuran bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. diken.com.tr'de yer alan habere göre filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test yapıldı. Aralarında dokuz çocuğun bulunduğu 36 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
9 çocuk pandemi hastanesi olarak faaliyet gösteren Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi’ne, 28 kişi ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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