Mevlüt Çavuşoğlu: Can Azerbaycan'a canımız feda
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin, Azerbaycan Ulusal Marşı ve İstiklal Marşı videosunu paylaşarak "Can Azerbaycan'a canımız feda" mesajını paylaştı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan "SeninleyizAzerbaycan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Ulusal Marşı ile İstiklal Marşı'nın söylendiği bir video paylaşarak "Can Azerbaycan'a canımız feda" ifadelerine yer verdi.
Ermenistan ordusu, dün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil, saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.
Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.
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