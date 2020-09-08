Mevlüt Çavuşoğlu: Yunanistan'ın cesareti varsa masaya gelsin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilimle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongolu mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Yunanistan son zamanlarda gerek NATO'da gerek AB içinde tüm insiyatiflere hayır diyerek diyalogdan yana olmadığını net bir şekilde göstermiştir. Tabi bunu kamuoyu önünde söyleyemez ama bizlere karşı söylüyorlar. Biz diyaloğa hazır olduğumuzu söyledik. En son NATO'nun insiyatifine de evet dedik ama Yunanistan bunu reddetti. Burada samimiyet yok. Artık AB ülkeleri de bundan çok sıkıldı. Çünkü tüm ilişkileri bu konu rehin alıyor.
Biz tezlerimizi uluslararası hukuk çerçevesinde anlatıyoruz. Denizle ilgili tartışmalı bölgeler çok var dünyada. Bunları göstererek anlatıyoruz. Kendimize güvendiğimiz için masada varız diyoruz. Ama Yunanistan buna yanaşmıyor. Dendias benim çok eskiden arkadaşım. Yazdıklarıyla, söyledikleriyle Yunanistan Dışişleri Bakanı olarak şaşırtmıyor ama doğruları konuşmamız lazım. Ne halklarımızı ne de dünyayı kandıralım.
TATBİKATLARIMIZ NATO KURALLARINA UYGUN
Bugün tüm tatbikatlara baktığımız zaman, bunu önceden deklare edersiniz, Navtex'i ilan ederseniz. Bizim tatbikatımız NATO kuralları çerçevesinde yapılıyor. 6 millik karasuları üzerinde 10 millik hava sahası talep eden dünya üzerinde başka bir ülke yok.
AYASOFYA KONUSUNDA BİZE DERS VERECEK SON ÜLKE
Ayasofya konusunda bize ders verebilecek son ülke Yunanistan'dır. Başkentinde cami olmayan tek ülke Yunanistan'dır. Batı Trakya'da Müslümanlara ciddi bir zulüm politikası uygulanıyor. Bugüne kadar Ayasofya'yı kim korudu, biz koruduki ecdadımız korudu. UNESCO'yla yakın diyalog içindeyiz. Ne yaptığımızı herkes görüyor.
Bugün AİHM kararlarını uygulamadığı için Avrupa Konseyi, Yunanistan'ı eleştirdi. Aynı şekilde göçmenlerle ilgili, kaç göçmen Ege'de bunlar yüzünden öldü. Bu insanları ölüme terk etmek insani değil. Bugün DHKP-C, PKK, FETÖ Atina sokaklarında serbestçe dolaşıyor. Bu konularda ilkeli davranmak gerekiyor. Yunanistan'ın cesareti varsa, tezlerinde kendine güveniyorsa, haklı olduğunu gelsin masada göstersin.
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