Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik yüzde 14.3’e çıktı. Bu, 2008’de bile görülmemişti

11 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin gibi uygulamalar nedeniyle sokaktaki gerçek işsiz sayısı verilere yansımasa da işsizlik sorunu derinleşmeye devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı İşgücü İstatistikleri’ne göre, haziran döneminde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi azalsa da işsizlik oranı 0.4 puan artışla yüzde 13.4’e yükseldi. Ülke genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 4 milyon 101 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki döneme göre 0.2 puan artarak yüzde 14.3’e çıktı. İşsizlik arındırılmış olarak 2008 krizinde bile yüzde 14 üzerine çıkmamıştı. Ekonomistler, pandemi başından beri verinin tanımı gereği koronavirüs etkisini tam olarak yansıtamadığına dikkat çekiyor.

Buna göre:

- İstihdam edilenlerin sayısı 2020 Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 981 bin kişi azalarak 26 milyon 531 bin kişiye düştü. İstihdam oranı 4 puanlık azalarak yüzde 42.4 oldu.

GENÇ İŞSİZLİK TIRMANDI

- Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 274 bin, sanayi sektöründe 319 bin, inşaat sektöründe 91 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 298 bin kişi azaldı.

- İşgücü 2020 Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 134 bin kişi azalarak 30 milyon 632 bin kişiye indi. İşgücüne katılma oranı -.3 puanlık azalarak yüzde 49 oldu.

- 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.3 puanlık artışla yüzde 26.1’e çıktı. İstihdam oranı ise 6 puan azalarak yüzde 28.2 oldu.

- Genç işsizliği için aynı dönemde işgücüne katılma oranı 7.4 puanlık azalışla yüzde 38.1’e indi.

- Son bir yılda ümitsizlerin sayısı 794 bin kişi artarak 1 milyon 377 bine ulaştı. İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ise 1 milyon 726 bin kişi artışla 3 milyon 198 bine yükseldi.

GERÇEKTE 14.2 MİLYON

TÜİK’in işsizlik hesaplama tekniğinin Covid-19 salgınının etkilerini yansıtmaktan uzak olduğuna dikkat çeken DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), işsizliği Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yöntemini esas alarak hesapladı.

TÜİK’e göre, Haziran 2020’de dar tanımlı toplam işsiz sayısı toplamda 4 milyon 101 bin, kadınlarda 1 milyon 406 bin ve erkeklerde 2 milyon 695 bin olarak açıklandı. DİSK-AR’ın hesaplamasına göre ise geniş tanımlı işsiz sayısı Haziran 2020’de toplamda 10 milyon 194 bin, kadınlarda 4 milyon 366 bin ve erkeklerde 5 milyon 830 bin oldu. DİSK-AR, Covid-19 etkisiyle revize geniş tanımlı işsizliğin ise Haziran 2020’de toplamda 14 milyon 263 bin olduğunu duyurdu. Revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı ise yüzde 40.4 olarak hesaplandı.

KADIN İŞGÜCÜNÜ VURDU

“TÜİK, sadece araştırmanın yapıldığı referans haftasından geriye doğru 4 hafta içinde iş arayanları işsiz sayıyor” denilen “İşsizlik ve İstihdamın Görünümü, Eylül 2020” adlı raporda, “Oysa 3.5 milyon işçi kısa çalışma ödeneği ve 1.8 milyon işçi de nakdi ücret desteği aldı. İŞKUR bu kişileri işsiz saymadı” denildi.

Kadın işgücü ve istihdamının daha olumsuz etkilendiğine dikkat çekilen raporda, “Kadın işgücü son bir yılda 1 milyon 72 bin kişi azalarak 9 milyon 718 bine ve erkek işgücü ise 1 milyon 62 bin azalarak 20 milyon 914 bine geriledi. Böylece son bir yılda erkek işgücü yüzde 4.8 ve kadın işgücü yüzde 9.9 azaldı” ifadelerine yer verildi.

Ücretsiz izin uygulamalarının başlamasıyla işbaşında olanların sayısı da sert düştü. İşbaşında olanların sayısı son bir yılda 3 milyon 830 bin azaldı. Haziran 2019’da 26 milyon 856 bin olan işbaşında olanların sayısı Haziran 2020’de 23 milyon 26 bine geriledi.