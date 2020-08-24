“Mevsimlik tarım işçileri ölümle pençeleşiyor”

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:27

Gök, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartlarındaki sorunların araştırılması, işçilerin çalışma bölgelerine götürmek zorunda kaldıkları çocuklarının bakım ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için çalışılması ve Covid-19 döneminde yaşam alanlarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması amacıyla Meclis’e araştırma önergesi verdi. Önergede, işçilerin, kaldıkları yerde içme suyu ve elektrik bulunmadığı, işçilerin adeta ölümle pençeleştiği belirtildi. İşçilerin ulaşımlarını sağladıkları araçlarda yolcu sayısına dikkat edilmediği için hem trafik hem de sosyal mesafe bakımından risk oluşturduklarına dikkat çekildi.

Önergede, mevsimlik tarım işçilerinin sadece yol ve günlük yemek ihtiyaçlarını karşılayacak yevmiyeyle çalıştıkları belirtildi. Gök’ün verdiği önergede, Haziran’da Konya’da gerçekleşen bir trafik kazasında 2’si çocuk 7 tarım işçisinin alınmayan önlemler nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.