“Mevsimlik tarım işçileri ölümle pençeleşiyor”
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, pandemi döneminde mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşullarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanın mümkün olmadığını belirtti. Gök, işçilerin, içme suyu ve elektriğe ulaşamadıkları ortamda virüsten korunmalarının imkansız olduğuna dikkat çekti.
Gök, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartlarındaki sorunların araştırılması, işçilerin çalışma bölgelerine götürmek zorunda kaldıkları çocuklarının bakım ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için çalışılması ve Covid-19 döneminde yaşam alanlarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması amacıyla Meclis’e araştırma önergesi verdi. Önergede, işçilerin, kaldıkları yerde içme suyu ve elektrik bulunmadığı, işçilerin adeta ölümle pençeleştiği belirtildi. İşçilerin ulaşımlarını sağladıkları araçlarda yolcu sayısına dikkat edilmediği için hem trafik hem de sosyal mesafe bakımından risk oluşturduklarına dikkat çekildi.
Önergede, mevsimlik tarım işçilerinin sadece yol ve günlük yemek ihtiyaçlarını karşılayacak yevmiyeyle çalıştıkları belirtildi. Gök’ün verdiği önergede, Haziran’da Konya’da gerçekleşen bir trafik kazasında 2’si çocuk 7 tarım işçisinin alınmayan önlemler nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.
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