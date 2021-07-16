'Meyve çekirdekleri çöp olmasın' farkındalığı başlattı
Fatma Esin Tuna, yaz mevsiminde tüketilen meyve çekirdeklerinin çöpe atılmaması için farkındalık çalışması başlattı. Bölgesindeki ağaçlara su bidonları yerleştirerek üzerine, ‘Meyve çekirdekleri çöp değildir, tohumdur. Susuz kalmamak için her bir tohumu ağaca dönüştürelim’ yazısı asan Tuna, toplanan çekirdekleri toprakla buluşturacak.
Tokat'ta yaşayan gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, yazın tüketilen meyve çekirdeklerinin çöpe atılmaması için çalışma başlattı. Bölgedeki ağaçlara astığı su bidonlarına meyve çekirdeklerinin atılması için ‘Meyve çekirdeği toplama yeri, meyve çekirdekleri bir çöp değildir. O bir tohumdur. Susuz kalmamak için her bir tohumu ağaca dönüştürelim’ yazdı.
Bu şekilde farkındalık oluşturmak isteyen Tuna, çevresindekileri de teşvik etmeye başladı.
Kendi evinde yediği hiçbir meyvenin çekirdeklerini çöpe atmadığını ve biriktirdiğini belirten Fatma Esin Tuna, "Çünkü onların bir tohum olduğunu biliyorum. Evimde yediğim meyvelerin çekirdeklerini güzelce yıkıyorum ve kurutuyorum. Bunları saklayarak da sonbaharda toprakla buluşturacağım. Yürüdüğüm yollarda gittiğim her yerde toprağa gömeceğim. Kendi başıma yaptığım bu etkinliğin yaygınlaşması için yaşadığım mahalledeki insanlarında aynı duyarlılığı göstermesi için yürüyüş yolumuzda ağaçların üzerine astığım su bidonlarına yazı asarak meyve çekirdeklerinin buraya bırakılmasını istedim. Su şişesindeki tercihim kuruyan göllere dikkat çekmek içindi. Bu şişelerin su ile dolu olmasını istiyorsak meyve çekirdeklerini çöpe atmayalım. Onları toprakla buluşturalım" dedi.
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