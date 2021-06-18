Cilt, kalp ve böbrek dostu iki meyve: Kayısı ve şeftali
Cilt, kalp ve böbrek dostu kayısı ile şeftali; yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden.
Hoş kokuları ile yaz aylarının en sulu, en tatlı meyvelerinden olan kayısı ve şeftali, vitamin-mineraller sayesinde tam bir şifa deposu. Yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan bu iki meyveyi biraz daha yakından tanıyalım.
KAYISI
- İçerdiği A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra fosfor, magnezyum, demir ve kalsiyum açısından zengin bir kaynaktır.
- Kayısı, antioksidan etkisiyle bilinen, A vitamini ailesinin üyesi olan beta-karoten açısından zengin bir meyvedir. A vitamini görme, bağışıklık sistemi, üreme, cilt sağlığı, diş ve iskelet korunması için önemlidir.
- Yüksek potasyum içeriğine sahip olan kayısı bu özelliği sayesinde kalp koruyucu etkiye sahiptir. Kalp atış hızının düzenlenmesine yardımcı olur, kalp kaslarını besler.
- Çözünür lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini daha düzenli hale getiren kayısı sindirimi kolaylaştırır ve kabızlık sorununa iyi gelir.
- 4 orta boy kayısı 1 porsiyon kabul edilir ve ortalama 58 kaloridir.
ŞEFTALİ
- A, B, C vitaminleri ile potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir ve fosfor mineralleri bakımından oldukça zengin bir meyvedir.
- Fenolik ve karotenoid bileşiklerden oluştuğu için anti tümör ve anti kanser özelliğe sahiptir. Çalışmalarda özellikle göğüs, akciğer ve kolon kanseri ile mücadeleye yardımcı olduğu gözlenmiştir.
- Zengin C vitamini içeriği sayesinde zararlı serbest radikallere ve enfeksiyonlara karşı savaşır. Cildi ultraviole ışınlara karşı korur. Antioksidan özelliği sayesinde ise lekeler ve cilt problemlerinin tedavisini destekler.
- İçerdiği potasyum sayesinde karaciğer ve böbreklerden zararlı toksinlerin dışarı atılmasına yardımcıdır.
- 1 orta boy şeftali 1 porsiyon kabul edilir ve ortalama 50 kaloridir.
KAYISILI VE ŞEFTALİLİ CHIA PARFE
MALZEMELER
- 2 yemek kaşığı süzme yoğurt
Sosu için:
- 4 adet olgun kayısı
- 1 orta boy olgun şeftali
- 1 tatlı kaşığı bal
Chia tohumlu karışım için:
- 4 yemek kaşığı chia tohumu
- 4 yemek kaşığı yoğurt (suyuyla karışmış)
- 4 yemek kaşığı badem sütü
- 1 çimdik tarçın
- 1/4 taze vanilya çubuğu veya 1 paket vanilya
- 2 tatlı kaşığı bal
Üzerini süslemek için:
- 3 adet taze kayısı
- Yarım şeftali
- 6-7 adet badem
HAZIRLANIŞI
- İki adet bardağa birer kaşık süzme yoğurt koyun.
- Meyve sosunu hazırlamak için kayısı, şeftali ve balı blendırda pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin. Bu karışımın yarısını bardaklara bölüştürün.
- Chia tohumlu karışımı hazırlamak için chia’yı, yoğurdu, badem sütünü, tarçını, taze vanilya çubuğunun iç tanelerini ve balı bir kâseye alın ve homojen bir kıvam alana dek bir kaşıkla iyice karıştırın. Bu karışımı bardaklara eşit olarak paylaştırın.
- Kalan meyve sosunu, chia’lı karışımların üstüne ekleyin.
- Üzerlerini kayısı, şeftali, badem ile süsleyip streç film ile örtün.
- Buzdolabına kaldırın ve en az 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis edin
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