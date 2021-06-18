Cilt, kalp ve böbrek dostu iki meyve: Kayısı ve şeftali

18 Haziran 2021 Cuma, 13:32

Hoş kokuları ile yaz aylarının en sulu, en tatlı meyvelerinden olan kayısı ve şeftali, vitamin-mineraller sayesinde tam bir şifa deposu. Yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan bu iki meyveyi biraz daha yakından tanıyalım.

KAYISI

İçerdiği A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra fosfor, magnezyum, demir ve kalsiyum açısından zengin bir kaynaktır.

Kayısı, antioksidan etkisiyle bilinen, A vitamini ailesinin üyesi olan beta-karoten açısından zengin bir meyvedir. A vitamini görme, bağışıklık sistemi, üreme, cilt sağlığı, diş ve iskelet korunması için önemlidir.

Yüksek potasyum içeriğine sahip olan kayısı bu özelliği sayesinde kalp koruyucu etkiye sahiptir. Kalp atış hızının düzenlenmesine yardımcı olur, kalp kaslarını besler.

Çözünür lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini daha düzenli hale getiren kayısı sindirimi kolaylaştırır ve kabızlık sorununa iyi gelir.

4 orta boy kayısı 1 porsiyon kabul edilir ve ortalama 58 kaloridir.

ŞEFTALİ

A, B, C vitaminleri ile potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir ve fosfor mineralleri bakımından oldukça zengin bir meyvedir.

Fenolik ve karotenoid bileşiklerden oluştuğu için anti tümör ve anti kanser özelliğe sahiptir. Çalışmalarda özellikle göğüs, akciğer ve kolon kanseri ile mücadeleye yardımcı olduğu gözlenmiştir.

Zengin C vitamini içeriği sayesinde zararlı serbest radikallere ve enfeksiyonlara karşı savaşır. Cildi ultraviole ışınlara karşı korur. Antioksidan özelliği sayesinde ise lekeler ve cilt problemlerinin tedavisini destekler.

İçerdiği potasyum sayesinde karaciğer ve böbreklerden zararlı toksinlerin dışarı atılmasına yardımcıdır.

1 orta boy şeftali 1 porsiyon kabul edilir ve ortalama 50 kaloridir.

KAYISILI VE ŞEFTALİLİ CHIA PARFE

MALZEMELER

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

Sosu için:

4 adet olgun kayısı

1 orta boy olgun şeftali

1 tatlı kaşığı bal

Chia tohumlu karışım için:

4 yemek kaşığı chia tohumu

4 yemek kaşığı yoğurt (suyuyla karışmış)

4 yemek kaşığı badem sütü

1 çimdik tarçın

1/4 taze vanilya çubuğu veya 1 paket vanilya

2 tatlı kaşığı bal



Üzerini süslemek için:

3 adet taze kayısı

Yarım şeftali

6-7 adet badem



HAZIRLANIŞI