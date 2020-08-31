MFÖ, Bodrum konserinin neden iptal edildiğini açıkladı

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:49

MFÖ’nün 27 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro’da yapılması planlanan konseri iptal edildi. Geceyi organize eden organizasyon şirketi Kerki Solfej, konserin “operasyonel sebeplerden dolayı ertelendiğini” duyursa da sosyal medyada “konsere hiç bilet satılmadığı için iptal edildiği” iddiası ortaya atıldı. Grup, konu ile ilgili bir açıklama yaparak iddiaların doğru olmadığını belirtti.

İddiaya göre bin 500 kişilik alan için ilk etapta 900 bilet satıldı. Konser gününe kadar tüm biletlerin satılmasını bekleyen grup üyeleri, anlaştıkları ücret zamanında yatmadığı için sahneye çıkmama kararı aldı.

İddiaları yalanlayan MFÖ bir açıklama yaparak, “Kerki/Solfej organizasyonun 27 Ağustos 2020 tarihinde Bodrum Antik Tiyatro’da gerçekleşmesi planlanan MFÖ konseri, organizasyon firmasının finansal ve organizasyonel şartları yerine getirmemesi sebebiyle iptal edilmiştir. Konserin iptal sebebiyle ilgili diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni konserlerde görüşmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

MFÖ’nün açıklamasının ardından Kerki/Solfej organizasyon şirketi de bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Konser için satılan resmi bilet 401 adet, etkinliğin resmi bilet geliri 51 bin liradır. Bu rakam grup üyeleri ve menajerleriyle paylaşılarak teknik, konaklama, ulaşım ve sair giderler tarafımıza ait olacak şekilde organizasyonu gerçekleştirme talebimiz olmuştur. Ancak grubun sahneye çıkmak için 70 bin lira talep etmesi neticesinde, alınan ortak kararla konserin iptali kararlaştırılmıştır” denildi.

Kaynak: NTV