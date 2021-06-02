MGK bildirisinde İsrail ayrıntısı
Milli Güvenlik Kurulu bildirisi yayımladı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.
Toplantının ardından yapılan yazılı basın açıklamasında, "İsrail'in Filistin'i hedef alan hukuksuz işgali ve insanlık dışı eylemleri şiddetle kınandı" ifadeleri yer aldı.
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