MGK bildirisinde İsrail ayrıntısı

Milli Güvenlik Kurulu bildirisi yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2021 Çarşamba, 18:57
MGK bildirisinde İsrail ayrıntısı
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

Toplantının ardından yapılan yazılı basın açıklamasında, "İsrail'in Filistin'i hedef alan hukuksuz işgali ve insanlık dışı eylemleri şiddetle kınandı" ifadeleri yer aldı.

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