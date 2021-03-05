MHK'den tartışmalı hakem atamaları!

05 Mart 2021 Cuma, 12:58

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak olan hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemleri açıkladı.

Beşiktaş maçına Fenerbahçe-Antalyaspor maçının VAR tartışmalı ismi Volkan Bayarslan'ın atanması tepki çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; 6, 7 ve 8 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:



6 Mart Cumartesi

16.00 Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Mete Kalkavan



7 Mart Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Halis Özkahya

16.00 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Özgün Yankaya

16.00 Hatayspor - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Galatasaray - Sivasspor: Ali Şansalan



8 Mart Pazartesi

16.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Suat Arslanboğa

16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Serkan Tokat

19.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

19.00 Göztepe - BB Eruzumspor: Zorbay Küçük

(İHA)