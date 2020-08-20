MHK'nin yeni başkanı kim olacak?
İddiaya göre MHK için ekibini hazırlayan isim Serdar Tatlı.
Futbol dünası yeni MHK başkanının kim olacağını tartışıyor. Zekeriya Alp’in istifası ile boşalan MHK Başkanlığı
koltuğunun yeni sahibi büyük ihtimalle belli oldu. Başkanlık için
hazırlanan, ekibini kuran o isim ise Serdar Tatlı
İddialara göre Zekeriya Alp’in görevinden ayrılması ile boşta kalan MHK Başkanlığı koltuğunun yeni sahibi belli oldu. İddiaya göre koltuk için ekibini hazırlayan isim Serdar Tatlı. Türkücü İbrahim Tatlıses’in amcasının oğlu olan Serdar Tatlı daha önce 9 sezon hakemlik yapmıştı.
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