MHK'yi koronavirüs vurmuş! Gecikmeli açıkladılar

16 Nisan 2021 Cuma, 10:42

Futbolu sarsan koronavirüs MHK'yi de vurdu. Merkez Hakem Kurulu, koronavirüsün seyri ve vaka sayılarının artmasının ardından hakemlerle ilgili çeşitli tedbir aldı. Fırat Aydınus'tan sonra 2 hakemin daha koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

2 POZİTİF

Ligin usta isimlerinden hakem Fırat Aydınus'un ardından Hüseyin Göçek ve Volkan Bayarslan’ın test sonuçları pozitif çıktı. İki hakemin tedavi ve gözetimleri devam ediyor. MHK 2 test birden yaptırıyor.

Hakemler ilk defa eksik açıklandı

Atamalarda büyük sıkıntı yaşayan Merkez Hakem kurulu ilk defa 35. hafta maçlarının hakemlerini eksik açıkladı. Dün yapılan duyuruda sadece bugün oynanacak karşılaşmaların hakemleri ilan edilmişti.