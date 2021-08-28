MHP etkinliğinde polisten tepki çeken 'bozkurt' işareti
CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı; Kocaeli Dilovası’nda, bir karakol amirinin MHP ilçe binası önündeki bir etkinlikte, resmi kıyafeti ile “bozkurt” işareti yapmasına tepki gösterdi.
MHP'de Dilovası İlçe Başkanı olarak atanan Ali Demiray düzenlenen törenle görevine başladı.
İlçe binası önünde düzenlenen törene MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İl Başkanı Yunus Emre Kurt, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile partililer katıldı.
PARTİLİLERLE BİRLİKTE “BOZKURT” İŞARETİ YAPTI
Etkinlikte güvenliği sağlamak için Gebze’den Dilovası’na gönderilen bir karakol amirinin partililerle birlikte “bozkurt” işareti yaptığı görüldü.
Bu fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaşan CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, şu açıklamayı yaptı:
“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu yok sayarak ‘Siyasi Memur’ sıfatını uyduranlardan güç alanlar, bugün tarafsız olması gereken her mecrada sıkılmadan siyasi şov yapıyor. MHP'nin Dilovası'nda düzenlediği törende karakol amiri partililer ile bozkurt işareti yapıyor.”
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kocaeli Valiliği, Dilovası ilçesinde bir siyasi parti etkinliğine üniformalı emniyet görevlisinin katıldığı iddiasına yönelik soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında ve çeşitli sosyal medya hesaplarında, Dilovası ilçesinde bir siyasi partinin etkinliğine üniformalı bir emniyet görevlisinin katılım sağladığına dair haberlerin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Konuyla ilgili detaylı inceleme yapılması amacıyla haberlerde adı geçen emniyet görevlisi hakkında soruşturma başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.
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