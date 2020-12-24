MHP Genel Merkezi'nde ittifakı sarsacak görüntüler
MHP Genel Merkezi'nde bulunan sergiye giren FOX Haber, 17-25 Aralık sürecinde MHP tarafından yayınlanan kitapların MHP müzesinde sergilendiğini görüntüledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "evine dön" çağrısını konuşurken, Ankara'dan AKP ile MHP arasında ipleri gerecek görüntüler geldi.
FOX Haber tarafından yayınlanan görüntülerde, İttifak öncesi yazılan kitapların hala raflarda durduğu görüldü.
MHP müzesinde "AKP'nin yıkım bilançosu" ve "17-25 Aralık Yolsuzluk Süreci ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi" gibi kitaplar yer alıyor.
İşte o görüntüler:
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