MHP gerilimi sonrası Tuğrul Türkeş'ten, yeni açıklama: FETÖ ile bağlantısı olanlar yapar

14 Mart 2021 Pazar, 22:11

Gazeteci Levent Gültekin, 8 Mart’ta Halk TV'deki programı öncesi 25 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı. Levent Gültekin’in, MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’i eleştirmesinin hemen ardından saldırıya uğraması dikkat çekmişti.

Gültekin’e yönelik saldırı sonrasında, Gazeteci-Yazar Barış Pehlivan’a açıklamalarda bulunan AKP Ankara Milletvekili ve Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş, "Ben Tuğrul Türkeş olarak bu saldırıları yapmayacağıma göre, CHP ya da AK Parti yapmayacağına göre, maalesef mantık bir yeri gösteriyor” demişti.

Türkeş'in açıklamalarına yanıt veren MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek ,"Geçmişi utanmazlıklar dolu" dedi ve "Gerçekten utan ve gerçekten MHP hakkında sus artık Tuğrul Türkeş…" ifadelerini kullandı. Türkeş, sosyal medya hesabından paylaştığı yazısında " Evdeki küçük köpeklere çok acırım." dedi. Çiçek ise "Sırtlanlarla iş tutan köpekleri sevmem” karşılığını verdi.

''FETÖ İLE BAĞLANTISI OLAN YAPAR''

Çiçek'in açıklamalarına sert tepki gösteren Türkeş, ''MHP her zaman söylediğim gibi babamın partisidir ve bu kurumsal yapıya asla zarar vermem, veremem. Levent'in asıl hakaret ve iftira ettiği MHP değil, babamdır. Takdir edersiniz ki, babamı benden daha fazla savunacak kimse olamaz. Olayı saptırmayı, başka yönlere çekmeyi ancak gizli emelleri olan ve FETÖ ile bağlantısı olanlar yapar. Tarih bunu da gösterecektir'' dedi.

''BAHÇELİ'DE BLOK LİSTEYİ BANA HAKSIZ YERE SÖVENLERDEN TEŞKİL ETMEYECEKTİR''

Türkeş, ''MYK aday adayı olan Hüseyin ve Servet gibi arkadaşlar geçtiğimiz günlerdeki uyarılarımı, hatta espirili Pazar günü yazımı, sosyal medyadaki ağırlıklı olarak sol görüşlü kullanıcılar tarafından yapılan yorumlara dayarak aslını bilip araştırmadan bana çemkirmeye kalkıştılar. Ben ne söylediğimi de, ne zaman uyardığımında bilincindeyim... Zaten sanmıyorum ki, sayğıdeğer bahçeli'de blok listeyi bana haksız yere sövenlerden teşkil etmeyecektir'' ifadelerini kullandı.