MHP, HDP için SPY ile başvuracak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP kapatılmalı" çağrısında sonra Siyasi Partiler Yasası’na başvurarak HDP'nin kapatılma sürecini başlatılacağı öğrenildi.

Selda Güneysu
13 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00
MHP, HDP için SPY ile başvuracak
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Daha önce “HDP kapatılmalı” çağrısında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, şimdi de Siyasi Partiler Yasası’nın, 100. maddesinin ‘c’ fıkrası uyarınca, “Cumhuriyet Başsavcılığı’na, partinin kapatılması yönünde başvuruda bulunmaya hazırlandığı” belirtiliyor. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP’nin hazırlıklarını tamamladığını ve Bahçeli’nin talimatıyla başvurunun yapılacağını söyledi.


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