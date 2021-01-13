MHP, HDP için SPY ile başvuracak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP kapatılmalı" çağrısında sonra Siyasi Partiler Yasası’na başvurarak HDP'nin kapatılma sürecini başlatılacağı öğrenildi.
Daha önce “HDP kapatılmalı” çağrısında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, şimdi de Siyasi Partiler Yasası’nın, 100. maddesinin ‘c’ fıkrası uyarınca, “Cumhuriyet Başsavcılığı’na, partinin kapatılması yönünde başvuruda bulunmaya hazırlandığı” belirtiliyor.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP’nin hazırlıklarını tamamladığını ve Bahçeli’nin talimatıyla başvurunun yapılacağını söyledi.
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