MHP il başkanından Tuğrul Türkeş'e azgın milliyetçilik yanıtı

21 Ocak 2021 Perşembe, 17:19

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu, MHP eski genel başkan yardımcısı ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, "azgın milliyetçilik" konulu bir yazı kaleme almıştı. Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı (TÜDEV) internet sitesindeki yazısında Türkeş, "Açıkça ifade ediyorum ki; ben filizlenen bu azgın milliyetçiliğe karşıyım. Azgın milliyetçiliğin hiçbir fikri derinliği bulunmaz. Yarının Türkiye’siyle ilgili hiçbir fikri yoktur. Sözü de hareketi de salt kaba kuvvettir. Bu nedenle de milleti temsil edemez" ifadelerini kullanmıştı.

MHP İL BAŞKANI: SEROK'UN SUFLESİ...

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Tuğrul Türkeş’e “Yıldırım Tuğrul Türkeş azgın milliyetçilikten dem vurmuş. Kendilerine Başbuğumuzun emaneti diye bakarken aslında Başbuğ’un bize emaneti Türk Milliyetçiliği’ni kavrayamadığını ilan etmiş. Bu ağız serok Ahmet’in ağzıdır. Serok’un suflesiyle Başbuğ’un oğlu olarak konuşma hakkın yoktur” sözleriyle yüklendi.

DİĞER OĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türkeş'in diğer oğlu Kutalmış Türkeş de, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaretinin ardından tepki göstermişti. Türkeş, görüşmeden yansıyan karede Türkeş’in fotoğrafının yer almamasına tepki göstererek sosyal medya hesabından, “Türkeş’in kendi evindeki resminin nerede duracağına karışacak kadar MÛNAFIK olanlar!Türkeş’in evlatlarıyız diye yırtınanlar, hani nerede Türkeş’in resmi neden yok evinizde!? Ne biçim evlatsınız siz! Nankör mirasyediler sizi! Siz anca yediğiniz kaba eder, Türkeş’in evine söversiniz” ifadelerini kullanmıştı.



