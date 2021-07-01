MHP ile Bakan Murat Kurum arasında ‘soru gerginliği’

01 Temmuz 2021 Perşembe, 11:33

TBMM Küresel İklim Değişikliği Komisyonu, AKP’li Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda sunum yapan Bakan Kurum, Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj (deniz salyası) sorununun iklim değişikliğiyle artan sıcaklar, denizdeki durgunluk ve karadan gelen atıklardan oluştuğunu söyledi.

Kurum, “Bugün, Marmara Denizimiz dünden daha temiz durumdadır. Yapacağımız eylem planı çerçevesinde atacağımız adımlarla birlikte de eski haline en kısa zamanda kavuşturacağız” dedi. Kurum, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın müsilajı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı “temel atmama” töreniyle ilişkilendirmesine karşın, “olaya siyasi bakmadıkları”nı savundu.

Kurum, “Biz hiçbir zaman ‘Ya, işte, ondan kaynaklıymış, temel atmamış ondan olmuş’ demedik” ifadelerini kullandı. Müsilajla ilgili Marmara Belediyeler Birliği’nin 4 yıl önce hazırladığı planlara neden uyulmadığı sorusuna da yanıt veren Kurum, “Bunları bilmiyorum ama biz 22 tane eylem planı yaptık, tek tek uygulayacağız” yanıtını vermekle yetindi.

MİLLET BAHÇELERİNE BETON ELEŞTİRİSİ

Sunumun tamamlamasının ardından söz alan komisyon başkanı Veysel Eroğlu, Kurum’a komisyonun önceki toplantılarda konuştuğu “Daha az beton kullanılsın” önerisini sunarak, “Her yerde daha az beton kullanılmasını teklif etmişlerdi. Yani millet bahçelerinde de mümkünse çok minimum seviyede beton kullanılması, okul bahçeleri, hastane yollarında, inşaatlarda vesaire söylemişlerdi” dedi. Kurum ise bu öneriye bir karşılık vermedi.

‘İKİ DAKİKA BEKLESENİZ BİTMİŞTİ’

Komisyonda söz alan MHP’li Hasan Kalyoncu ise Kurum’a, “Derin deniz deşarjı kirliliği artırıyor mu? Bu derin deniz deşarjını Karadeniz’e yapan şehirlerimiz kaç tane ve bunların durumu ne?” gibi çok sayıda soru yöneltti.

Bunun üzerine Kurum, soruları bölerek, “Bu kadar soruya nasıl cevap vereceğiz ya? Bunları sonra yüz yüze konuşalım” dedi. Kurum'a “İki dakika daha bekleseydiniz, bitmişti” tepkisini gösteren Kalyoncu, “Peki, ben size soru sormuyorum. Dediniz ya, ‘Çalışmalarımızı bilim adamlarıyla beraber de destekliyoruz.’ En azından ben bilimsel görüşlerimi de sizinle paylaşmak istiyordum” ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLERİ SİYASİ ALGI SAYDI

Kurum ayrıca komisyonda Kanal İstanbul’la ilgili milletvekillerinden gelen eleştirilere de yanıt verdi. Kanal İstanbul’un depreme neden olacağı, susuzluk sorunu yaratacağı gibi eleştirilerin bilimsel olmadığını savunan Kurum, “Bilim adamlarıyla konuşuyoruz. 21 metre derinliğinde bir kanalın, İstanbul’daki deprem riskini artıracağına ilişkin bilimsel bir açıklamayı göremiyoruz. Su ihtiyacı riskinin artırılacağı söyleniyor ancak bilimsel olarak bu projenin su kaynaklarının yüzde 3’üne etkisi var. ‘Ya kanal ya İstanbul’ diyerek projeye karşı çıkmanın hiç bir bilimsel açıklaması yok. Sadece siyasi bir algı üzerinden bu süreç yürütülmeye çalışılıyor” diye konuştu.















