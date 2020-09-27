MHP İstanbul İl Başkanlığı'na Birol Gür yeniden seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) İstanbul 13. Olağan Kongresi’nde Birol Gür 551 delegenin oyunu alarak yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.

DHA
27 Eylül 2020 Pazar, 18:06
MHP İstanbul İl Başkanlığı'na Birol Gür yeniden seçildi
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Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kongrede tek aday olan Birol Gür, 551 delegenin oyunu alarak yeniden il başkanı oldu. Gür, kongrede yaptığı teşekkür konuşmasında,  “İstanbul’u 2023’e hazırlamak bizim boynumuzun borcu. Her dava arkadaşımızdan bu konuda katkı ve yardım isteyeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum, Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.


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