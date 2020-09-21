MHP kongresinde o isimlerin üstü örtüldü
İzmir’de yapılan MHP ilçe kongresinde Nâzım Hikmet, Uğur Mumcu, Aziz Nesin, Can Yücel gibi isimlerin fotoğrafları parti bayraklarıyla kapatıldı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Atatürk Kültür Merkezi Nazım Hikmet Sahnesi'nde düzenlenen MHP Gaziemir İlçe Kongresi’nde aydınların duvarlarda bulunan fotoğraflarına 'sansür' geldi.
CHP'li İzmir Gaziemir Belediyesi’ne ait Atatürk Kültür Merkezi Nazım Hikmet Sahnesi’nde 20 Eylül Pazar Günü gerçekleşen MHP Gaziemir İlçe Kongresi’nde, Nâzım Hikmet, Uğur Mumcu, Aziz Nesin, Can Yücel, Müşvik Kenter gibi isimlerin fotoğrafları MHP bayraklarıyla kapatıldı.
İz Gazete'den Gizem Taban'ın haberine göre, salonun sahne önünde yer alan "Nazım Hikmet Sahnesi" yazısı da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin afişleri ve parti bayraklıyla örtüldü.
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