MHP lideri Bahçeli aşı için kararını verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapmış olduğu açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldığ duyuruldu. Bahçeli, ilk aşı yaptıracaklar arasında olacak.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2020 Perşembe, 12:11
MHP lideri Bahçeli aşı için kararını verdi
Abone Ol google-news

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptıracak.

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı.

MHP lideri Bahçeli, aşıyı ilk yaptıranlar arasında yer almış olacak.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler