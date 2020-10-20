MHP lideri Bahçeli’nin ‘askıda ekmek’ kampanyasına muhalefetten tepki: Ekonomik krizin itirafı

20 Ekim 2020 Salı, 02:00

Bahçeli, geçen cuma günü askıda ekmek kampanyası başlattıklarını duyurarak “Hali vakti yerinde her vatan evladı, kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli, eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Komşusu açken tok yatan bizden değildir” dedi. Bahçeli’nin sözlerinin ardından, Ankara’nın Çankaya ilçesinde, üzerinde MHP liderinin fotoğrafı olan tabelalara ekmek asıldığı görüldü.

‘BOŞ EKMEKLE KARIN DOYMAZ’

Kampanyanın ekonominin geldiği noktayı gösterme açısından önemli olduğunu söyleyen CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, MHP’ye “İnsanlar neden ekmek alamayacak hale geldi? Onları 18 yılda ekmeğe muhtaç hale getiren kim” diye sordu. İktidarın yurttaşlara değil yandaşlarına para kazandırdığını belirten Ünsal, “Esnafa, çiftçiye kalıcı çözümler gerekiyor. İşsizliğin bitirilmesi gerekiyor. AKP’nin getirdiği tüm yasalara destek veren MHP, ekmek vererek milleti kandırmaya yeltenmesin. Boş ekmekle karın doymaz” dedi. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise “Biz uzun süredir ekonomideki tabloyu anlatmaya çalışıyorduk. Bu kampanya toplumun iki ekmeğe muhtaç olduğunu gösteriyor. Ekonomik tablo bundan iyi anlatılamazdı. MHP de insanların ekmek alacak parası olmadığını gördü” ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de uzun süredir iktidara durumu anlatmaya çalıştıklarını vurgulayarak “Kriz yok diyorlardı ama vatandaş artık krizi mutfağından biliyor. İnsanları askıda ekmeğe muhtaç edenlerden biri Devlet Bahçeli’dir” diye konuştu.

‘CUMHURBAŞKANI’NA TEKZİP’

MHP’nin kampanyasını değerlendiren İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Tek fotoğrafla Türkiye ekonomisinin 18 yılda geldiği noktayı açıkladılar. Bu tablo Türkiye’de başta Sayın Hazine ve Maliye Bakanı olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanı ve ekonomi hakkında konuşan herkesi tekzip eden bir tablo. Bu nedenle teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı. İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat da “Krizin her gün arttığı, işi olanın bile her gün yaşam şartlarının kötüye gittiği bir süreç yaşıyoruz. Türk milleti bu duruma düşürülmemeliydi. Onlara öncelikle israfa son vermelerini tavsiye ediyoruz. Bu kampanyalar sadece gelip geçici çözümler. Sosyal devletin görevi insanlara ekmek asmak değildir” diye konuştu.

‘GELENEK’ SAVUNMASI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kampanyayı eleştirenlere sert tepki gösterdi.

Yalçın, “Askıda ekmek kampanyası bazı ciğersizlerin midesine dokundu” diyerek özetle şunları kaydetti:

“Askıda ekmek, asil ve âlicenap ecdadımızın yüzlerce yıllık tesanüt geleneğinin bugüne yansımasıdır. Askıda ekmek kampanyasından ekonominin batakta olduğu, milletin fakruzaruret içinde kaldığı çıkarımında bulunan densizler çekilin! Milli kültürümüzün yüksek değerlerini mülevves ellerinizle kirletmeyin.”

‘BU BÜTÇE MİLLETE EKMEĞİ ASKIDA GÖSTERİR’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı’nın TBMM’ye sunduğu bütçe teklifini, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı askıda ekmek uygulaması üzerinden eleştirdi. Öz-trak, “Bu bütçede de milletin derdine derman yok. Bu bütçede ekonomik buhran yok. Bu bütçede tam gaz faiz lobilerinin, yandaşların cebini doldurmak var. Bu bütçe millete ekmeği ancak ‘askıda’ gösterir” dedi. Öztrak, şunları kaydetti:

“Marketlerde bebek mamalarına, hatta zeytinyağına bile güvenlik alarmı takılır hale geldi. Ucuzcu marketlerde bile peynir, mısır yağı, ayçiçek yağı gibi temel ürünlerin yanına yaklaşılmıyor. Kuru ekmeği sofraya koymak bile artık mesele haline geldi. Ekmeğe de en son yüzde 20 zam yapıldı. Milletle gönül bağları o kadar koptu ki... Ne sesini duyuyorlar, ne de halini görüyorlar. Saray ittifakının büyük ortağı millete yoklukta sabır telkin ediyor. Küçüğü de millete “askıda ekmek” vaat ediyor. Bunların milletin derdine derman olma niyetleri yok.”