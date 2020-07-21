MHP'de Enginyurt istifası
MHP’nin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'u "kesin ihraç istemiyle" disipline sevk etmesinin ardından MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz partisinden istifa ettiğini açıkladı
Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye fındık üreticisinin sorunları üzerinden "Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir" sözlerini kullanmasının ardından partisinden "kesin ihraç istemiyle" disipline sevk edilmişti. Enginyurt’ın partiden ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine tepki gösteren MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Yılmaz, Enginyurt'un Orduluların sesi olduğun belirterek, "Vekilimize sahip çıkma konusunda MHP Ordu İL Başkanlığından istifa ediyorum. Biz onurlu insanlarız. Liderimizin emrindeyiz. Anamızdan il başkanı olarak doğmadık" dedi.
Yılmaz, Enginyurt ve kendisinin partisinde kalacağını söyleyerek, "Vekilimiz çocukluğundan beri ülkücüdür. Partisinden atsalar dahi gönlünden MHP'liliği atamazlar. Bizim de öyle" diye konuştu.
Video Haberler
- Erdoğan fırçaladı: Söylemezsek alkışlamayacaksınız!
- EHP’den Meclis önünde ücretsiz izin protestosu
- Korku dolu anlar! Bütün sahil şeridinden görüldü
- Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yangın
- Kadına şiddet bitmiyor! Bu görüntüler Erzurum'dan
- Ahmet Kaya açıklaması: Allah benim belamı versin!
- Antalya'da serinlemek için girdiği denizde boğuldu
- İstanbul’da silahlı saldırı dehşeti kamerada
- İstanbul'da yolcu otobüsü benzinliğe böyle daldı
- Esenler’de dehşet anları: Klima bomba gibi patladı