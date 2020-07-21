MHP'de Enginyurt istifası

21 Temmuz 2020 Salı, 17:24

Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye fındık üreticisinin sorunları üzerinden "Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir" sözlerini kullanmasının ardından partisinden "kesin ihraç istemiyle" disipline sevk edilmişti. Enginyurt’ın partiden ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine tepki gösteren MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yılmaz, Enginyurt'un Orduluların sesi olduğun belirterek, "Vekilimize sahip çıkma konusunda MHP Ordu İL Başkanlığından istifa ediyorum. Biz onurlu insanlarız. Liderimizin emrindeyiz. Anamızdan il başkanı olarak doğmadık" dedi.

Yılmaz, Enginyurt ve kendisinin partisinde kalacağını söyleyerek, "Vekilimiz çocukluğundan beri ülkücüdür. Partisinden atsalar dahi gönlünden MHP'liliği atamazlar. Bizim de öyle" diye konuştu.