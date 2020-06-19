MHP'de kurultay tarihi belli oldu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MYK toplantısı sonrası yazılı açıklamada, "Partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı’nın 14 Mart 2021 tarihinde yapılması da görüşülmüş ve karara bağlanmıştır" ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MYK toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı.
Koronavirüs ile mücadele sürecine değinen Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde ahlaklı, duyarlı, sorumlu, tutarlı, ilkeli, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışına müzahir siyaset anlayışını hem fikren hem de söylem düzeyinde titizlikle korumuş, aynısıyla tatbik etmiştir. Her zaman ifade ettiğimiz üzere, tarafımız Türkiye’dir, Türk milletidir" diye konuştu.
Kurultay tarihi hakkında açıklamalarda bulunan Bahçeli, şunları söyledi:
"Covid-19 salgınından dolayı ara vermek durumunda kaldığımız Merkez Yönetim Kurulu Toplantımız vesilesiyle ifade ettiğim meseleler ayrıntılı şekilde değerlendirilmiş, bundan sonraki siyasi gündem ve çalışmalarımız üzerinde görüş birliği sağlanmıştır.
Partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı’nın 14 Mart 2021 tarihinde yapılması da görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. Sırasıyla yapılacak ilçe ve il kongrelerimizin hazırlanmış takvimi de zamanı geldiğinde paylaşılacaktır."
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