MHP'den Adil Gür'e sert tepki

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 23:54

Komuyo Araştırmacısı Adil Gür'ün, "Yaptığımız araştırmalara göre MHP’deki bir lider değişikliği AK Parti’den çok CHP’ye zarar verir” açıklamalarına MHP'den sert yanıt geldi. "Siyasi parti ve liderlere ayar vermeye çalışan Adil Gür haddini bilmelidir" diyen Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyasete yön veren ustaca çıkışları olduğunu öne sürdü.

MHP Genel Başkanı Semih Yalçın'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasete yön veren ustaca çıkışları, algı yönetimi metotları üzerinden geçimini sağlayan Adil Gür gibi şark kurnazı kamuoyu araştırmacılarını rahatsız etmektedir.

Çünkü Devlet Bahçeli, algı yönetimi sonuçlarını değiştirebilecek siyasi hamleler yaparak politika mühendisliğine soyunan bu gibi çorbacıların hesaplarını bozmaktadır.

Bu nevinden âdemlerin MHP tipi şiddetli karın ağrılarının sebebi budur. MHP; küçük ve yanlış hesapları ters yüz etmeye, kirli oyunları bozmaya devam edecektir. Siyasi parti ve liderlere ayar vermeye çalışan A.Gür haddini bilmelidir."

Adil Gür'ün Bahçeli'ye yönelik ifadeleri ise öyle:

Yaptığımız araştırmalara göre MHP’deki bir lider değişikliği AKP’den çok CHP’ye zarar verir. Çünkü ülkede birtakım problemler var ama seçmenin AKP ile arasında güçlü bağları hâlâ devam ediyor. Oysaki CHP’de tabanda aykırı görüşler var. Yani MHP’ye oy veren kadar milliyetçilik hassasiyeti olan ya da HDP’yle ideolojik yakınlık duyan seçmen de var. Bu partiye oy veren Alevi yurttaşlar var. Böyle olunca da CHP tabanındaki mutsuz kitle çok daha fazla. Yani MHP’deki olası bir değişiklikte ya da oluşumda CHP daha fazla zarar görecektir.