MHP'den Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından açıklama

06 Haziran 2020 Cumartesi, 19:54

'Aleyna Çakır' ismini kullanan Sema Esen, geçen çarşamba günü Keçiören Yükseltepe Mahallesi'ndeki evinde, erkek arkadaşı Ümit Uygun tarafından bornoz kuşağı ile tavana asılı halde bulundu. İntihar ettiği iddia edilen Sema Esen'in, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ümit Can Uygun tarafından bayılana kadar darp edilip, yerde hareketsiz yatarken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.Demirören Haber Ajansı (DHA) söz konusu görüntülerin 1.5 ay önce çekildiğini, genç kadının Uygun hakkında tedbir kararı aldırdığını bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, ''Aleyna Çakır'ın intihar etmediği, Ümit Can Uygun tarafından öldürüldüğü, zanlının siyasi kimliğinden dolayı korunduğu iddia ediliyor'' dedi. Kaya, ayrıca Uygun'un MHP lideri Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimlerinin önünde çekildiği bir fotoğrafı da paylaştı. Kaya'nın paylaşımının ardından MHP'den açıklama geldi.

'PARTİMİZLE HERHANGİ BİR ÜYELİK BAĞI YOK'

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, ''Partimizle herhangi bir üyelik bağı dahi bulunmayan, katil zanlısı olduğu iddia edilen bir şahıs üzerinden yürütülen bu çirkin propagandayı kınadığımızı belirtmek istiyorum'' dedi.

Twitter üzerinden açıklama yapan MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, şu ifadeleri kullandı:

''Ankara’da Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen isimli bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini basından kamuoyu ile birlikte üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle hayatını kaybeden Sema Esen’e Allah’tan rahmet diliyoruz. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yönünde devam eden tahkikatın başarılı bir şekilde yürütülüp gerçeklerin ortaya çıkartılacağına, cinayet söz konusu ise adil Türk yargısının kadınlarımıza işkenceyi ve ölümü reva görenlere hak ettiği cezayı vereceğine inancımız tamdır. Ahlaktan, insani değerlerden uzak bazı kesimlerin her olayda olduğu üzere bu acı olayda da meseleyi siyasete bağlaması, insanların acılarına saygı duymak yerine onların acıları üzerinden siyasi rant peşine düşmeleri affı mümkün olmayan bir insanlık suçudur. Partimiz bir iftira mecrası hâline gelen sosyal medyada, başını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın da dahil olduğu bir grubun çektiği rezil bir karalama kampanyasına muhatap edilmeye çalışılmaktadır. Partimizle herhangi bir üyelik bağı dahi bulunmayan, katil zanlısı olduğu iddia edilen bir şahıs üzerinden yürütülen bu çirkin propagandayı kınadığımızı belirtmek istiyorum. Bir ilçe teşkilatımızda Sayın Genel Başkanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın afişleri önünde fotoğraf vermiş olan katil zanlısı üzerinden partimize yönelik başlatılan bu rezil linç girişiminin akılla açıklanacak bir yanı bulunmamaktadır. Yaşanan ve yaşanabilecek her olayda kişilerin siyasi kimliklerine bir gönderme yapılmasının, bir siyasi kimliğe mensubiyet zorlamasının yaşanan acıların paylaşılmasına değil aksine acıların derinleşmesine katkı sağlayacağı, toplumu gereksiz bir kutuplaşmaya iteceği muhakkaktır. Bu sebeple maruz kaldığımız iftiraya ve kaynağı belli siyasi merkezlerce sistemli bir şekilde yürütülen karalama kampanyasına rağmen, hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesinin acılarını derinleştirmemek adına bu alçak kampanyanın rezil tetikçilerine hadlerini bildirecek bir cevap vermeyeceğimizi kamuoyuna saygı ile bildiririz. Bu kirli kampanyayı yürütenleri kamuoyunun temiz vicdanına havale ederek hayatını kaybeden Sema Esen’e Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.''