MHP’den bakanlara ‘muhalif’ sorular

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

AKP ise kendi ortağının bu konularda verdiği önergelere ya hiçbir karşılık vermedi ya da soruları görmezden geldi. MHP’liler, muhalefetin de iktidara en çok tepki gösterdiği koronavirüs salgını sürecinde yaşanan mağduriyetler konusuyla ilgili ittifak ortağı AKP’ye çok sayıda soru yöneltti.

MHP’li Olcay Kılavuz, koronavirüs salgını nedeniyle yurtlarını boşaltan ancak yurt ücretlerini ödemeye devam eden öğrencilere ilişkin, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle önerge vererek, “Mağduriyetleri giderilecek bir çalışmanız var mı?” dedi.

Kasapoğlu ise bu soruya “Bakanlığımızın görev alanına girmemektedir” yanıtını verdi. MHP’li Ümit Yılmaz ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a, salgında dükkânlarını kapatan esnafın Bağ-Kur, SGK ve stopaj ödemelerinden muaf tutulmasına ilişkin soru önergesi verdi.

Ancak Selçuk da bu önergeye herhangi bir karşılık vermedi.

ALBAYRAK’A BORÇ ELEŞTİRİLERİ

MHP’liler salgının yarattığı borçlarla ilgili, eleştirilerin odak noktası olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a da sorular yöneltti. MHP’li İbrahim Sedef, verdiği soru önergesinde Albayrak’ın mart ayında açıkladığı ekonomik tedbirleri “yetersiz” olarak tanımlayarak, “Esnafımızın tamamı ciddi bir buhran içerisindedir” dedi.

“Vatandaşlarımız temel ihtiyaçları olan gıda ve temizlik hariç alışveriş yapamamaktadır” diyen Sedef, Albayrak’a ekonomik desteklerin esnaf için genişletilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığını sordu.

MHP’li Ümit Yılmaz ise salgından kapanan özel öğretim kurslarının “iflas etmek” üzere olduğunu söyleyerek “Bu kurumlara kredi verilecek mi?” dedi. Albayrak ise, soruları görmezden gelerek, MHP’li vekillere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmaların linkini yanıt olarak gönderdi.

MHP’li vekiller Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da, sağlık çalışanlarının ödemelerinin iyileştirilmesine ve atanamayan hemşirelerin atanmasına ilişkin soru önergeleri verdi. Koca bu önergelerin hiçbirine yanıt vermedi.

MHP’li Ahmet Erbaş ise iktidarın en çok övündüğü konulardan şehir hastanelerini Koca’ya sordu.

Erbaş, hastanelerdeki sorunlara ilişkin verdiği önergede, “Binlerce yatak kapasiteli şehir hastanelerinde uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? Şehir hastanelerinin hizmete girdiği il merkezindeki hastanelerin büyük bir bölümü kapatılmaktadır.

Dolayısıyla şehir merkezlerinin dışında yer alan şehir hastanelerine acil durumlarda zamanında hasta yetiştirilemediği için hastaların hayatını kaybettiği yönündeki eleştirilere katılıyor musunuz?” dedi.

Koca bu sorulara da bir karşılık vermedi.