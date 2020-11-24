MHP'den Bülent Arınç'ın istifası hakkında ilk açıklama
MHP Genel Başkanı Yardımcısı Feti Yıldız, Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa etmesiyle ilgili açıklama yaptı. Yıldız, ''Artık takke düştü kel göründü. Şimdi vekaletname alma zamanı. İzliyoruz'' ifadelerini kullandı.
Katıldığı televizyon programında tutuklu HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve tutuklu iş insanı Osman Kavala için “Tahliye edilmeleri lazım” açıklaması yapan Bülent Arınç'a AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tepki göstermişti.
Tepkilerin ardından dün "Cumhurbaşkanı'nın sözleri ağırıma gitti" diyen Arınç, bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, YİK üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Arınç'ın istifasının ardından MHP Genel Başkanı Yardımcısı Feti Yıldız, ''Artık takke düştü kel göründü. Şimdi vekaletname alma zamanı. İzliyoruz'' ifadelerini kullandı.
Twitter üzerinden açıklama yapan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:
''Bülent Arınç YİK üyeliğinden ayrılmış yani istifasını vermiş. Tv’de yaptığı açıklamadan sonra sütre gerisinden çık, cüppeni giy, yerini al hayranlık duyduğun bu kişileri savun demiştim. Artık takke düştü kel göründü. Şimdi vekaletname alma zamanı. İzliyoruz.''
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