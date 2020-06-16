MHP'den Doğu Perinçek'e 'ittifak' mesajı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Doğu Perinçek’in Cumhur İttifakı’na katılmak istediğini ancak gayretinin nafile olduğunu söyledi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, 'Şimdiki Zaman Siyaset' programında gazeteci İsmail Saymaz'a bir mesaj gönderdi.
Yalçın, Saymaz'a gönderdiği mesajda Perinçek’in Cumhur İttifakı’na katılmak istediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
''Perinçek Cumhur İttifakı’nın yancısı olma gayreti içerisinde. Ama nafile''
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