MHP'den ihraç edilen Erhan Usta İYİ Parti'ye geçti

09 Eylül 2020 Çarşamba, 13:13

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili ilgili verilen araştırma önergesinde "Bütçede lüzumsuz harcamalarımız varsa o harcama programları gözden geçirilmelidir. 'Bütçe imkanları iyi değil, ekonomi sıkıntıda, o zaman bu iş kalsın' şeklinde bir yaklaşım olmaz. Bu iş kalmaz" sözleriyle dikkat çekmiş, ardından MHP'den ihraç edilmişti.

Önce Grup Başkanvekilliği alınan, ardından partisinden ihraç edilen Erhan Usta, İYİ Parti'ye geçme kararı aldı.

Meral Akşener, bugün düzenlenen törende MHP'den ihraç edilerek İYİ Parti'ye geçen Erhan Usta'nın rozetini taktı. Akşener partiye geçiş töreninin ardından şu açıklamalarda bulundu:

"Bu tür adımlar gerçekten çok kolay olmayan adımlardır. Bir şekilde aidiyet hissedersiniz, daha sonra tekmelendiğinizi hissedersiniz. Zaman zaman hakarete, iftiraya uğrarsınız sonra böyle hissedersiniz. Değer miydi bunlara? Bunları burada olanlar yaşadı. Sayın Erhan Usta kardeşim, kişi olarak değdiğine inanıyorum. Bir süre sonra değeceğini göreceksin.Gerçekten inanılmaz zorlu bir yolculuk. Ama o iç hesaplaşmayı yaptığınız zaman iyi ki bu yolculuğa çıkmışım, iyi ki İYİ Parti kurulmuş. Eğer İYİ Parti kurulmamış olsaydı, Türkiye’de neler konuşulurdu? Bugün eğer işsizlik, esnafın derdi, haksızlığa uğrayan çocukların derdi, üniversite mezunlarının yüzde 80’inin fazlasının yurt dışına gitmeyi düşünmeleri konuşuyorsa bunun sebebi sizsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Çok çalışacaksınız. Türkiye’nin sorunlarına ve çözüm önerilerine vakıf bir insansınız Gagalanacaksınız onu peşinen söyleyeyim. Sonra akşam kafayı yastığa koyduğunuzda iyi ki bu yola çıkmışım diyeceksiniz."

İYİ Parti'ye katılan Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın açıklamaları ise şu şekilde:

"Gerek Samsunumuza gerekse ülkemize daha İYİ hizmet etmek ve sesimizi daha gür duyurmak için, Sayın Meral Akşener Hanımefendinin nazik daveti üzerine İYİ’ler hareketine katıldım. Bu büyük ve güzel organizasyon için Genel Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Tabi bir çok arkadaşımın aklında neden bu tercihi yaptığım soruları olacaktır. İlkelerimden ve ülkülerimden taviz vermeden siyaset yapabileceğim bir yer olarak gördüm İYİ Partiyi. Bizler aynı mahallenin çocuklarıyız. Sayın genel başkanın liderliğinde düşüncelerimi hür bir şekilde ifade edebileceğim bir yer olarak gördüm İYİ Parti’yi. Her şeye kötü veren ve karalayan ve her şeye iyi diyen bir siyaset anlayışını benimsemediğini gördüm sayın genel başkanın. Gönlüm huzur, kalbim rahat. Aynı havayı teneffüs ettiğimizde vicdanımın rahat olduğunu düşünüyorum.

NE OLMUŞTU?

Erhan Usta, 2018’de TBMM’de “Bütçede lüzumsuz harcamalar var ise gözden geçirilmelidir” deyince Bahçeli tarafından MHP Grup Başkanvekilliği görevinden alınmıştı. Usta, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili AK Parti ile MHP arasındaki ‘ittifak’ görüşmeleri için “Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil” dedikten sonra ise MHP’den ihraç edilmişti.