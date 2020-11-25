MHP'den 'maden' çıkışı: Kesinlikle ama kesinlikle yanlış

25 Kasım 2020 Çarşamba, 17:41

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, partisinin Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tokat'ın Erbaa ilçesinde yapılmak istenen altın madenciliği faaliyetine tepki gösterdi.

Siyanürle altın ayrıştırma faaliyeti gerçekleştirilecek Sakarat ve Boğalı yaylalarının fotoğraflarını basın mensuplarına gösteren Bulut, "Burası Türkiye'nin doğa harikası koruma altındaki yaylalarından bir tanesi ve bağlandığı Erbaa Ovası'yla birlikte Türkiye'nin koruma altındaki en önemli tarımsal havzalarından birisi." dedi.

Kendilerinin madenciliğe ve altın madenciliğine her koşulda ve her zaman karşı çıkanlardan olmadıklarını vurgulayan Bulut, "Karşı çıktığımız husus; yanlış zamanda, yanlış yerde, yanlış koşullarda altın çıkarma faaliyetidir. Erbaa coğrafyası ve özellikle de Sakarat ve Boğalı yaylaları altın madenciliği için kesinlikle ama kesinlikle yanlış yer, yanlış coğrafya ve yanlış koşullardır." diye konuştu.

Erbaa'nın bir başka yönüyle de bu çalışma için asla doğru yer olmadığını dile getiren Bulut, Erbaa'nın birinci derece deprem kuşağında olduğunu, 1939 depreminin Erzincan ve Erbaa hattında gerçekleştiğini, Erbaa'nın bu depremde tamamen haritadan silindiğini ve bugün Erbaa olarak bilinen ilçenin deprem sonrasında farklı bir konumda yeniden inşa edilen ilçe olduğunu söyledi.

"İDEOLOJİK SAPKINLIĞA MÜSAADE ETMEYİZ"

"Bu konunun istismara kapalı bir mesele olduğunu" dile getiren Bulut, "Bu mesele, demokratik yollarla hukuk düzeninin imkan verdiği ölçüde Erbaa'lı hemşerilerimizin halisane niyet, gayret ve kaygılarını devlete aktarma meselesidir. Dolayısıyla, Erbaalının mayasını, karakterini, vatanseverliğini bilmeyen insanların kendi ideolojik sapkınlıkları için Erbaa'nın bu hassasiyetini ve meselesini istismar etmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.







