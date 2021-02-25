MHP'den, MHP’li Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu

25 Şubat 2021 Perşembe, 22:11

İskilip Belediyesi'nin 5’i MHP’li 4’ü AKP'li Meclis Üyesi, Belediye Başkanı Ali Sülük hakkında usulüne uygun olmayan iş ve işler yapıldığını iddia etti. İskilip Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunan meclis üyeleri İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırarak, gerekli incelemelerin yapılmasını istediler.

Dokuz belediye meclis üyesinin imzası ile verilen suç duyurusun da, belediyede yapılan iş ve işlemler ile belediyeye bağlı işletmeler olan mezbahane, marangozhane, düğün salonu, tamirhane gibi birimlerde yapılan işlerle ilgili olarak, çok ciddi yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının mevcut olduğu ileri sürüldü.

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATMALIDIR”

Ayrıca, İskilip Cumhuriyet Savcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, “Gerek görev yaptığımız belediyemiz üyeliği sorumluluğumuz kapsamında, gerekse memleket ve millet sevdamız bakımından vicdan rahatsızlığımızın etkisi ile varsa usulsüzlük ve yolsuzluk ve işlemlerle ilgili gerekli araştırma ve inceleme yapılmasını talep ediyoruz. Bu nedenle, İçişleri Bakanlığı'na bunların bildirilmesi, sorumluların cezalandırılması bakımından suç duyurusunda bulunma gereksinimi doğmuştur.

İskilip Belediyesi dahilindeki tüm işletme ve bağlı kuruluşlar ile belediyenin yaptığı iş ve işlemlerde ki her türlü usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının gerçeklik durumunun ortaya çıkması ve bu kapsamda suçu veya ihmali bulunan ilgili ve sorumluların cezalandırılması ile İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek inceleme yapılması adına suç duyurusunda bulunuyoruz ” denildi.

“NE VARSA ORTAYA ÇIKSIN”

İskilip Belediyesi'nin MHP’li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sözer, Belediye Başkanı Ali Sülük hakkında 9 belediye meclis üyesinin suç duyurusunda bulunduğunu doğruladı.

Mehmet Sözer, yaptığı açıklamada İskilip Cumhuriyet Savcılığı'na verdikleri suç duyurusunda iddia ettikleri gerekçelerini tekrarlayarak, “İyi veya kötü ne varsa ortaya çıksın” dedi.