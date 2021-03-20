MHP'den Nagehan Alçı üzerinden 'Andımız' açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Danıştay'ın Andımız kararına ilişkin AKP ile yaşanan görüş ayrılığını değerlendirdi.
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, köşesinde Semih Yalçın'ın şu açıklamalarını aktardı:
“KURULTAY YENİLENMEK DEMEK, DEVAMLI YENİLENİP, TAZELENİYORUZ"
“Tabii 75 asil üyenin 36’sının yenilenmesi ciddi bir değişikliğe işaret ediyor ancak bu şaşırtıcı değil, bu noktanın altını çizeyim Nagehan Hanım. Biz kurultaylarımızda en az üçte birlik değişikliklere gideriz. Kurultay yenilenmek demek. Devamlı yenilenip, tazeleniyoruz.”
AKP İLE 'ANDIMIZ' KONUSUNDA GÖRÜŞ AYRILIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
“Biz iki ayrı siyasi partiyiz Nagehan Hanım. Fikir ayrılıklarımız tabii ki var, mesela sizinle de birçok konuda farklı hatta zıt düşünüyoruz. Bunlar doğaldır. Zaten iki parti arası kimi fikir ihtilafları olmazsa bir anormallik var demekti.”
MHP MYK’DE KADIN SAYISININ 5'E DÜŞMESİ
“Esasen tahminlerin üzerinde başvuru olmuş ancak arzu edilen yeterlilikte isim bulmakta zorlanmışlar.”
“CUMHUR İTTİFAKI ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR"
“Bakın biz kurultayımızı yaptık, AK Parti de haftaya yapıyor, artık yeni bir dönem başlıyor. Hem Cumhuriyetimizin 100. Yılına hem de 2023 seçimlerine hazırlık dönemi başlıyor. Kuvvetli siyasi kadrolarla 2023 müreffeh Türkiye hedefine yürüyoruz. Muhalefettekiler ne kadar yıpratmaya çalışırlarsa çalışsınlar Cumhur İttifakı altın çağını yaşıyor Nagehan Hanım."
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