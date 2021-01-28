MHP'den, “Saldırının emrini Devlet Bahçeli verdi” sözlerine yanıt: Davutoğlu 'saldırıdan memnun' hissi uyandırıyor

28 Ocak 2021 Perşembe, 12:39

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yöneliksaldırının ardından Davutoğlu ve partilileri sık sık MHP’yi ve Devlet Bahçeli’yi işaret ediyor. Davutoğlu’nun söz konusu saldırıdan memnuniyet hissi duyduğunu iddia eden Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“DAVUTOĞLU SALDIRIDAN MEMNUN”

“Saldırılara muhatap olanlar, henüz ifadeleri dahi alınmadan 'Saldırının emrini Devlet Bahçeli verdi' iftirasıyla feveran ederek kirli oyunlarını, gizli tuzaklarını, kötü niyetlerini ortaya koymuşlardır. Partisinin Genel Başkan Yardımcısı’na düzenlenen saldırıdan memnun olduğu hissi uyandıran Davutoğlu’na Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın gerçekleştirdiği sözde geçmiş olsun ziyareti; tam da kurgulandığı üzere Sayın Genel Başkanımıza ve partimize iftira atma, kin kusma seansına dönüşmüştür.”

İsmet Büyükataman’ın hedefinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de vardı. Büyükataman Akşner’in Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki, "Üç kuruş menfaat uğruna, kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklar uğruna, kardeşini yüzüstü bırakan vicdansız bir iktidarla karşı karşıya olduklarını" ifadeleri ve "Görüyoruz ki Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri, namıdiğer kısmen iktidar Sayın Cinping Perinçek, 'Müslümanım' diye diye gezen Sayın Erdoğan'ı da 'Türk milliyetçisiyim' diye diye gezen Sayın Bahçeli'yi de nasıl olduysa esir almış. Çin'in, Türkistan'da Uygurlu kardeşlerimize uyguladığı zulme Avrupa'dan, Amerika'dan ses geliyor ama Ankara'dan hala çıt çıkmıyor” açıklamasına da değindi.

Büyükataman, “ Aynı şekilde İP’in ucundaki hanımefendi, “Sırf Devlet Bahçeli’ye inat kendini zorla davet ettirdiğini” itiraf ettiği TV kanalında hamisi Kılıçdaroğlu’nun ve görevdeşi Serok Ahmet’in kaldığı yerden devam etmiştir” dedi.

MHP’li Büyükataman’ın açıklaması şöyle sürdü:

“Devlet Bahçeli’ye inat, terör örgütlerinin uzantılarıyla, kirli odaklarla paslaşanların; bu ucube tavırlarına şaşırıyor değiliz. Herkes meşrebinin gereğini yapmaya devam edecektir.

Zihni Başbakan olduğu dönemde kilitlenip kalmış olan ve görevden alınmasını psikolojik olarak kaldıramadığı davranışlarına, sözlerine, gözlerine yansıyan Davutoğlu’nun siyasetini MHP düşmanlığı üzerine kurgulaması da tabiidir.

Kaşgarlı Mahmud, Türklük biliminin başucu eseri olan ansiklopedik sözlüğünü bugün kaleme almış olsa idi, “Kedi yavrusu miyavlayarak doğar” atasözünün karşısına örnek cümle olarak muhakkak ki Serok Ahmet’i ve yedek akçe Babacan’ı koyardı.

Tabelaları farklı olsa da zihniyetleri aynı olan bu particikler; FETÖ ve Kandil’in oyuncağı olarak girdikleri siyaset sahnesinde akıl babalarının partimizle ve Sayın Genel Başkanımızla verdikleri kavgaları, aynı söylemlerle/iftiralarla devam ettirmektedir.

Bu süre zarfında particiklerin sözcülerinin, sözde gazetecilerin söyledikleri ve yazdıklarını ibretle takip ettik. Her ne kadar siyasetçi yahut gazeteci olduklarını iddia etseler de siyaset ve gazetecilik ahlakıyla arasında mesafe bulunanların göbekten bağlı oldukları çevrelere bir menfaat devşirme ihtimali gördüklerinde ne kadar alçalabileceklerinin şuuruyla izledik.”